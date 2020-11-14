الاتحاد وتشرين يتصدران دوري كرة الشباب

ابراهيم النمر

شهدت الجولة السادسة من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم لفئة الشباب فوز تشرين على النواعير بنتيجة قاسية وصلت لخمسة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما اليوم في اللاذقية في حين تعادل الاتحاد مع الكرامة في ملعب السابع من نيسان في حلب بهدف لهدف وبهذا عادت الصدارة مشتركة مع تشرين من جديد ، وفي بقية النتائج انتهى لقاء ديربي العاصمة لمصلحة نادي المحافظة وبهدف نظيف على جاره الوحدة وفي الطرف المقابل سيطر التعادل السلبي على لقاء الجيش والشرطة، بينما خسر المجد في ملعبه أمام حطين بثلاثية بيضاء ، وفاز الوثبة على الحرية بهدفين من دون مقابل في ملعب حمص الصناعي ، وفي ملعب حماة الصناعي فاز الطليعة على ضيفه جبلة بهدف نظيف .

وبهذا يتصدر الاتحاد وتشرين لائحة ترتيب الفرق ب 16 نقطة يلي هما حطين ب12 نقطة فالوثبة والمحافظة ب11نقطة والطليعة ب9 نقاط والوحدة والحرية ب8 نقاط والنواعير والجيش ب6 نقاط والكرامة ب5 نقاط وجبلة والشرطة ب4 نقاط واخيرا المجد بنقطة يتيمة.

ويلتقي في الجولة السابعة يوم السبت القادم المحافظة مع تشرين في دمشق والجيش مع الاتحاد في الجلاء والشرطة مع الوثبة في ملعب الفيحاء الصناعي وفي حماة النواعير يستضيف المجد والكرامة في حمص يستقبل الطليعة والوحدة يحل ضيفا على الحرية في حلب واخيرا حطين وجبلة في ملعب المدينة الرياضية الصناعي في اللاذقية.

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