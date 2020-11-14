لبنان يشهد إقفالاً عاماً لمواجهة كورونا

شهدت مختلف المناطق اللبنانية اليوم إقفالاً عاماً باستثناء بعض القطاعات والمرافق للحد من انتشار كورونا وذلك التزاما بقرار مجلس الوزراء ووزارة الصحة بالإغلاق لمدة 15 يوماً.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن المؤسسات توقفت عن العمل في الكورة شمال لبنان فيما فتحت الأفران والصيدليات والمحال التي تبيع المأكولات والخضراوات أبوابها أمام المواطنين وسيرت شرطة البلديات دورياتها لمراقبة حركة السير وأقامت العناصر الأمنية الحواجز الثابتة والمتنقلة لضبط المخالفات وتحرير محاضر الضبط بحق المخالفين.

يشار إلى أن نسبة الالتزام في اليوم الأول لتنفيذ القرار كانت مشجعة نسبياً ويوم الإثنين المقبل سيشكل الاختبار الحقيقي لجدية تنفيذ القرار ومدى التزام الأهالي به حتى انتهائه في الـ30 من الشهر الحالي.

يذكر أن نسبة الإصابات في البلاد وصلت إلى قرابة الألفين يومياً عدا الوفيات التي ترتفع بشكل مضطرد.

طباعة