بوتين: موسكو منفتحة لإجراء محادثات جادة للحد من انتشار الأسلحة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن روسيا لن تشارك في سباق للتسلح تحاول بعض الدول إطلاقه.

ونقلت وكالة تاس عن بوتين قوله في كلمة عبر الفيديو كونفرنس خلال قمة دول شرق آسيا أن “موسكو منفتحة لإجراء محادثات جادة للحد من انتشار الأسلحة مع جميع الدول المعنية” مشددا على أن بلاده تسعى لتعزيز الاستقرار وتطوير التعاون بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ ولا سيما في اعقاب المخاطر المتزايدة بعد إنهاء معاهدة خفض الأسلحة النووية متوسطة المدى من قبل واشنطن.

وفيما يتعلق بجائحة كورونا أشار الرئيس الروسي إلى إن عشرات الدول أعربت بالفعل عن رغبتها في إقامة تعاون بشأن الإمداد والإنتاج المشترك للعقاقير الروسية لفيروس كورونا موضحا أنه “ينبغي أن يحصل مواطنو جميع الدول على اللقاحات مجانا”.

وأعرب بوتين عن استعداد موسكو مواصلة إمداد الشركاء بأنظمة الاختبار والكواشف الروسية لتشخيص فيروس كورونا لافتا إلى أنه تم تسليم أكثر من مليون اختبار إلى أكثر من 40 دولة في العالم.

وأشار بوتين إلى أن روسيا قدمت اقتراحا لإعداد بيان مشترك للموافقة عليه من قبل قادة الدول المشاركة بخصوص مواجهة هذا الوباء معربا عن أمله في أن تدعم القمة هذا الاقتراح.

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