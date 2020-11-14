ارتفاع إصابات ووفيات كورونا في عدد من الدول

أعلنت وزارة الصحة التشيكية اليوم تسجيل 7357 إصابة جديدة و171 وفاة بفيروس كورونا.

ونقلت رويترز عن الوزارة قولها.. إن إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد ارتفع إلى 454030 والوفيات إلى 5926 ما يمثل زيادة بعشرة أمثال عما كان عليه في الـ 25 من أيلول الماضي.

وسجلت إندونيسيا 5272 إصابة جديدة و111حالة وفاة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى 463007 والوفيات إلى 15148 فيما تعافى 388094 شخصاً.

بدورها سجلت الفلبين 1650 إصابة جديدة و39 وفاة بكورونا ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 406337 والوفيات 7791 حالة.

إلى ذلك أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد بواقع 22461 حالة ليصل الإجمالي إلى 775556.

وجاء في البيانات وفق ما نقلت رويترز أنه تم الإبلاغ عن 178 وفاة جديدة بالفيروس في البلاد ما يرفع الإجمالي إلى 12378.

وفي المكسيك أعلنت وزارة الصحة تسجيل 568 وفاة و5558 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 97624 والإصابات إلى 997393.

وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى كثيراً على الأرجح من العدد المعلن.

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