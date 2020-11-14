“شؤون الأسرى”: الاحتلال يرفض تسليم جثمان الشهيد أبو وعر

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال ترفض تسليم جثمان الشهيد كمال أبو وعر الذي ارتقى في معتقلات الاحتلال جراء الإهمال الطبي المتعمد.

وقال المستشار الإعلامي للهيئة حسن عبد ربه لوكالة وفا إن سلطات الاحتلال تستمر في احتجاز جثمان الشهيد ابو وعر الأمر الذي يعتبر إمعانا في الجريمة التي لم تنته بقتله جراء الامتناع عن تقديم العلاج اللازم له بل تتواصل في احتجاز جثمانه في انتهاك سافر للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

ولفت عبد ربه إلى أن الشهيد أبو وعر هو ثامن أسير يرتقي داخل معتقلات الاحتلال ويتم احتجاز جثمانه مشيرا إلى أن هؤلاء الأسرى هم “أنيس دولة وعزيز عويسات وبسام السائح وفارس بارود وسعد الغرابلي وداوود الخطيب ونصار طقاطقة”.

وطالب عبد ربه المجتمع الدولي وفي مقدمته اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الإنسانية الدولية بضرورة الضغط على الاحتلال لتسليم جثامين الأسرى الشهداء ليتم تشييعها بما يليق بتضحياتهم.

يشار إلى أن الشهيد الأسير كمال أبو وعر 46 عاما معتقل منذ عام 2003 وأصيب بسرطان الحنجرة نهاية العام المنصرم وتفاقم وضعه الصحي جراء ظروف الاعتقال القاسية وتعمدت سلطات الاحتلال تركه دون علاج ما أدى إلى استشهاده يوم الثلاثاء الماضي ليرتفع عدد الشهداء الأسرى إلى 226 منذ عام 1967.

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