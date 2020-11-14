بعد تنامي أعداد الإصابات المسجلة.. (كورونا) يعود إلى الواجهة

درعا - عمار الصبح

عاد الحديث عن فيروس (كورونا) إلى الواجهة مجدداً في محافظة درعا بعد تنامي مؤشر الإصابات الرسمية المسجلة في المحافظة أو تلك التي تراجع العيادات من دون تشخيصها.

وبالرغم من أن عدد الإصابات المسجلة في المحافظة لا يزال أقل من تلك المسجلة في محافظات أخرى، إلا أن ارتفاع الأعداد مؤخراً أعاد المحافظة إلى خارطة توزع الإصابات اليومية الصادرة عن الوزارة، ما أثار المخاوف من احتمالات حدوث موجة جديدة للفيروس تزامناً مع قدوم الشتاء، وهو ما دفع بالأطباء إلى دق ناقوس الخطر محذرين من عدم التراخي في اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتبعة.

وحسب قول أحد الأطباء فإن المؤشرات تدل على تصاعد المنحنى البياني منذ أكثر من أسبوعين تقريباً، إذ ازداد عدد الحالات التي تراجع الأطباء بالتزامن مع دخول موسم الشتاء وانتشار الأنفلونزا الموسمية والتي يجري التعامل معها على مبدأ أنها (كوروناحتى يثبت العكس) لافتاً إلى أن أغلب الحالات هي من الإصابات الخفيفة والمتوسطة مع قلة في الحالات الخطرة.

وانتشرت في مدن وقرى المحافظة دعوات رسمية وشعبية لتوخي الحيطة والحذر والالتزام بالإجراءات الصحية، وفي مقدمتها التباعد الاجتماعي وخصوصاً في المناسبات الاجتماعية كالأفراح وبيوت العزاء وغيرها من المناسبات التي عدّها كثيرون السبب الرئيس لانتشار العدوى و خصوصاً في ظل نكران البعض للمرض.

وارتفع عدد الإصابات الرسمية المسجلة في المحافظة منذ بدء الجائحة حتى اليوم حسب أرقام وزارة الصحة إلى 262 حالة، شفيت منها 140 حالة وتوفيت 6 فيما لا تزال 116 حالة قيد المعالجة، علماً أن هذه الحالات تشمل فقط من جرى أخذ مسحات لهم فيما يصعب إحصاء الأرقام الحقيقية والتي يعتقد كثير من الأطباء والمتخصصين أنها تتجاوز هذا الرقم بكثير.

مدير صحة درعا – الدكتور أشرف برمو أكد خلال اجتماع تنسيقي بين مديريتي الصحة والتربية أن المنحنى البياني لانتشار فيروس (كورونا) يشهد ارتفاعاً تصاعدياً وحالات الإصابات في تصاعد وازدياد، ما يفرض الحاجة إلى توحيد الجهود والإلتزام الجدي بالإجراءات المتخذة للتصدي للوباء من ارتداء الكمامات وتعقيم وغسل الأيدي والنظافة ومنع التجمعات لضبط الانتشار ومنعه.

وكشف برمو أن عدد الاصابات المؤكدة في مدارس المحافظة بلغ ٣٢ إصابة، منها ١٣ إصابة ضمن الكادر التدريسي و١٩ بين الطلاب، موضحاً أنه تم افتتاح عدة مراكز للعزل في المحافظة منها مركز خربة غزالة على الاتوستراد الدولي ومركز في إزرع وآخر في الضاحية، إضافة إلى تجهيز مركز الباسل للعزل الصحي الخاص بمرضى (كورونا) في مدينة درعا استعداداً لوضعه في الخدمة قريباً وذلك لعزل الحالات المشتبه بها أو المصابة.

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