١٩ ألف سلة صحية لتلاميذ المدارس في الحسكة

الحسكة -- خليل اقطيني

باشرت جمعية سورية اليمامة الخيرية بتوزيع سلات صحية على تلاميذ المدارس في الحسكة.

وذكر رئيس مجلس إدارة الجمعية – سعيد الخضر ل(تشرين) أن عدد هذه السلات يبلغ ١٩ ألف سلة صحية شخصية تضم مواد نظافة شخصية مكونة من المواد الضرورية للوقاية من فيروس( كورونا) ويتم توزيع هذه السلات بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة التربية، وتستهدف عملية التوزيع جميع تلاميذ الصفين السابع والثامن من المرحلة الثانية من التعليم الأساسي.

وأضاف الخضر: إن هذه المبادرة التي تستهدف القطاع التربوي تتم بالتوازي مع عدة مبادرات أخرى تستهدف نفس القطاع ، حيث تستمر الجمعية بتقديم خدمات النظافة لجميع المدارس والمجمعات التربوية الكائنة في مدينة الحسكة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف. وتتضمن المبادرة جمع القمامة والمخلفات من جميع مدارس ومجمعات المدينة و ترحيلها بشكل يومي إلى مركز تجميع القمامة الموجود خارج المدينة.

كما قامت الجمعية وبمبادرة منها بتوزيع ٥٠٠ حقيبة مدرسية على تلاميذ المرحلة الأولى في التعليم الأساسي، إضافة إلى توزيع ١٠٠ نسخة كتب مدرسية كاملة لمنهاج المرحلة الثانوية على أبناء الشهداء والفقراء من طلاب هذه المرحلة .

يذكر أن جمعية سورية اليمامة الخيرية قدمت العديد من المبادرات التي تستهدف القطاع التربوي في محافظة الحسكة وبعض المحافظات الأخرى.

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