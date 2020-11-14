روسيا: 22 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا الاتحادية اليوم تسجيل 22702 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في 85 إقليماً روسيا بينها 6427 إصابة تم رصدها في العاصمة موسكو.

وأفادت غرفة العمليات الخاصة بالتصدي لانتشار وباء كوفيد19 في تقريرها اليوم بأن 2ر25 بالمئة من الإصابات الجديدة لم تظهر أعراضاً سريرية بينما بلغ عدد الوفيات الليلة الماضية 391 والمتعافين 18626 شخصا.

وأضافت الغرفة: إن إجمالي الوفيات بكورونا في روسيا وصل إلى 32834 حالة والمتعافين مليونا و425529 شخصاً من بين مليون و903253 مصاباً.

ولفت التقرير إلى أن الوفيات في موسكو بقيت في معدلاتها لهذا الأسبوع وبلغت خلال الليلة الماضية 69 وفاة ليصل الإجمالي إلى 7712 طيلة فترة انتشار الوباء في روسيا.

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