اكتشاف نهر تحت جبال الجليد في غرينلاند
اكتشف علماء مناخ يابانيون أدلة على وجود نهر يجري تحت جبال الجليد في جزيرة غرينلاند أثناء سبر الدرع الجليدية في شمال غرب شبه الجزيرة.
ونقلت مجلة “كريوسفير” العلمية المتخصصة بالمناخ عن البروفيسور في جامعة هوكايدو اليابانية رالف غريف قوله: إننا بحاجة إلى قياسات إضافية باستخدام الرادار للتأكيد على نتائج بحثنا وفي حال التأكيد على وجود نهر يجري تحت الدرع الجليدية لغرينلاند فإن ذلك سيغير جذرياً تصوراتنا حول مكونات الدرع الجليدية لغرينلاند وتطوراتها اللاحقة على خلفية المناخ المتغير.
وسجلت الأقمار الصناعية أن الدرع الجليدية في غرينلاند تذوب بسرعة أكبر مما كان يتوقع سابقاً ما أدى إلى انشقاق جزء كبير بوزن 5ر12 مليون طن عنها في أب الماضي.
وتوقع العلماء اليابانيون أن يبلغ طول نهر يجري تحت الدرع الجليدية لغرينلاند ألف كيلومتر تقريباً وأنه يصب في المحيط المتجمد الشمالي.
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