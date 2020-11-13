البرتغال: 6653 إصابة جديدة بكورونا
تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البرتغال حاجز الـ 200 ألف إصابة اليوم مع وصول الإصابات اليومية الجديدة إلى مستوى قياسي.
ونقلت رويترز عن وزيرة الصحة البرتغالية مارتا تيميدو قولها في مؤتمر صحفي إن بلادها سجلت 6653 إصابة جديدة وهو أعلى عدد يومي منذ بدء الجائحة ليبلغ إجمالي الإصابات 204664 حالة.
وأضافت تيميدو: “عندما نصل إلى ذروة المرض سيستغرق الأمر أسابيع لنشهد تراجعاً في الطلب على المستشفيات وحتى أسابيع أخرى لتقليل عدد الوفيات”.
وبدأ سريان حالة الطوارئ على مستوى البلاد لمكافحة انتشار الفيروس يوم الاثنين الماضي ومن المقرر أن تستمر حتى الـ 23 من الشهر الجاري لكن من المحتمل تمديدها.
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