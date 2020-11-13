بايدن يعزز فوزه بانتزاعه ولايتي أريزونا وجورجيا

عزز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن فوزه بالانتخابات بانتزاع ولايتي أريزونا وجورجيا لكن عملية نقل السلطات لإدارته لا تزال في حالة سبات سياسي إذ يرفض الرئيس دونالد ترامب قبول الهزيمة.

ونقلت رويترز عن مركز اديسون للأبحاث قوله “بايدن تمكن من الفوز بأريزونا بعد فرز استغرق أكثر من أسبوع” ليصبح أول مرشح ديمقراطي للرئاسة يفوز بالولاية التي تساند الجمهوريين منذ 24 عاماً.

ولم تصوت أريزونا لصالح أي مرشح ديمقراطي منذ فوز الرئيس الأسبق بيل كلينتون في عام 1996 والذي كان أول ديمقراطي يفوز بها منذ هاري ترومان.

وأشار مركز اديسون إلى أن بايدن فاز أيضاً بولاية جورجيا ليتفوق على ترامب بـ 306 من أصوات المجمع الانتخابي متخطياً المئتين وسبعين صوتاً المطلوبة للفوز وهو يتقدم في التصويت الشعبي أيضاً بأكثر من 3ر5 ملايين صوت فيما حصل ترامب على 232 من أصوات المجمع بعد أن حقق فوزا في ولاية كارولاينا الشمالية.

ويواصل ترامب وفريقه الانتخابي العمل على رفع دعاوى قضائية للطعن بنتيجة الانتخابات وفوز بايدن والإدعاء بحدوث عمليات تزوير في فرز الأصوات في الوقت الذي كشف فيه محققون من مكتب المفتش العام لخدمة البريد الأمريكي أن موظف بريد في ولاية بنسلفانيا اعترف باختلاق اتهامات حول وجود مخالفات في التصويت عبر البريد في انتخابات 2020.

وكانت وكالات أمريكية مكلفة أمن الانتخابات الرئاسية نفت في وقت سابق وجود أدلة على فقدان أصوات أو تعديلها أو وجود عيوب في الأنظمة الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية ما يتناقض مع تصريحات ترامب.

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