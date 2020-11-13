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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 28 ربيع الأول 1442 الموافق لـ 14 تشرين الثاني 2020
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الأخبار
جمعية الصحة العالمية تعتمد مشروع قرار تقدمت به سورية ودولة فلسطين حول الوضع الصحي في الجولان السوري والأرض الفلسطينية المحتلة
موسكو تدعو إلى دعم دولي لسورية بعملية إعادة إعمار ما دمره الإرهاب
وقفة احتجاجية في ريف القامشلي رفضاً للاحتلالين الأمريكي والتركي
بايدن يعزز فوزه بانتزاعه ولايتي أريزونا وجورجيا
الشرطة الكندية تواجه حالة احتجاز رهائن في مونتريال
الجمعية العامة تتبنى مشروعاً حول التصويت الإلكتروني.. الجعفري: يخالف ولو بشكل مؤقت قواعد الإجراءات المعمول بها
مقتل جنديين من قوات الاحتلال التركي بمحيط تل تمر
بوتين: تم تحقيق وقف كامل للقتال في ناغورني قره باغ
العدوان السعودي يرتكب 242 خرقاً جديداً لوقف إطلاق النار بالحديدة
قتلى وجرحى جراء اشتباكات بين القوات الهندية والباكستانية في إقليم كشمير