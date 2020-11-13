قطاف الزيتون مترافق مع تلوث مجاري الأنهار

حماة - محمد فرحة

ارتفعت وتائر قطاف الزيتون بعد سقوط الأمطار مؤخراً وهذا ماكان ينتظره المزارعون .

قطاف الزيتون وعصره يترافقان مع تلوث مجاري الأنهار والوديان من جراء صبيب مخلفات هذه المعاصر بمجرى الأنهار كنهر كفر عقيد / المعروف بالساروت / في محافظة حماة، حيث بدا ارتفاع أصوات الأهالي هناك، مطالبين الجهات المعنية برفع التلوث الناجم عن مصبات معاصر الزيتون عن مجرى النهر الذي يسقون بمياهه أراضيهم الزراعية وخضرواتهم المزروعة وفقاً لحديث المواطن علي فاضل .

وأضاف: إن النهر كان مليئاً بالأسماك والحيوانات الأخرى، أما اليوم فلم نعد نرى فيه كائناً حياً لاضفادع ولا أسماكاً ولا الطيور المائية، وقد طالبنا الجهات المعنية في المحافظة عدة مرات باتخاذ إجراءات لمنع صبيب معاصر الزيتون في مجرى النهر فإذا لوثت اليوم مجرى النهر والبساتين المحيطة به فستلوث في وقت لاحق آبار مياه السقاية بعد وصولها للأحواض المائية الجوفية.

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تشهد حالياً أسعار صفيحة الزيت ارتفاعاً ملحوظاً تماشياً مع ارتفاع كل المواد والزيوت، حيث وصل سعر الصفيحة إلى المئة ألف ليرة من أرض المعصرة وهو رقم غير مسبوق و كان السعر ماقبل عملية جني المحصول ما بين الستين وال75 ألف ليرة .

في معصرة من معاصر مدينة مصياف قال لنا عامل في المعصرة :إن نسبة الزيت مميزة هذا العام، حيث تتراوح مابين ال15 و35 في المئة ولاسيما بعد الهطولات المطرية، ما يعني بأن الإنتاج سيكون وفيراً.

معاون مدير زراعة حماة – الدكتور بسام بازرباشي قال : إن تقديرات الإنتاج هذا العام قد تتعدى ال65 ألف طن في مجال محافظة حماة وكل عام سيزداد عن سابقه لكون هناك أشجاراً منتجة جديدة تدخل دائرة الإنتاج .

واستطرد قائلاً: رغم أن الظروف بداية عقد الثمار لم تكن مثالية غير أن إنتاج الزيت ونسبته في الثمار قد تعوض النقص في الإنتاج .

بالمختصر المفيد منذ سنوات والمطالبة مستمرة برفع صبيب معاصر الزيتون عن مجرى الأنهار والوديان حفاظاً على الكائنات الحية فيها من جهة ومن جهة ثانية الحفاظ على المزروعات والمياه الجوفية فلا بد من إنشاء خزانات مائية خاصة للمعاصر يتم نقل محتوياته وإلقاؤها بعيداً عن الأراضي الزراعية. وتبقى قضية مجرى نهر الساروت أهم القضايا العالقة برسم محافظة حماة.

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