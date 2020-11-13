عالمياً.. أكثر من 53 مليون إصابة بكورونا

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة مليون و301629 شخصاً حول العالم منذ بدء تفشي الجائحة في كانون الأول الماضي بحسب موقع وورلد ميتر.

وأضاف الموقع الذي يديره مطورون ومشغلون دوليون أن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل لغاية الآن إلى 53 مليوناً و217519 إصابة بينما بلغ عدد المتعافين من المرض 37 مليوناً و290358 شخصاً.

وفي الهند أظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 44789 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8.73 ملايين بينما تم تسجيل 547 وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 128668حالة.

وفي المكسيك سجلت وزارة الصحة 5658 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ إجمالي الإصابات 991835 إضافة إلى تسجيل 626 وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 97056 حالة.

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