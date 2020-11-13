استشهاد يمني بغارة للعدوان السعودي على مأرب

استشهد مواطن يمني واصيب آخر بغارة شنها طيران العدوان السعودي على محافظة مأرب.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر أمني قوله إن طيران العدوان استهدف قاطرة محملة بالغاز على خط الجدعان بمديرية مجزر في المحافظة ما أدى إلى احتراقها كليا واستشهاد مواطن وإصابة آخر.

وشن طيران العدوان السعودي أمس سلسلة غارات على محافظتي مأرب والجوف ملحقا اضرارا بممتلكات المواطنين.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ آذار 2015 مستخدما مختلف أنواع الأسلحة ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين ودمار هائل في البنى التحتية.

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