القبض على مروجين اثنين للمخدرات في دمشق

ألقى فرع مكافحة المخدرات بدمشق القبض على شخصين من مروجي ومتعاطي المخدرات وضبط بحوزتهما ستة كيلوغرامات من الحشيش المخدر.

وبينت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أن فرع مكافحة المخدرات بدمشق تمكن بعد المتابعة الحثيثة من إلقاء القبض على شخص يخبئ في منزله الكائن بمحلة الصالحية اثنين كيلو وثلاثمئة غرام من مادة الحشيش و50 غراما من مادة السليفيا المخدرة و500 حبة كبتاغون مخدرة وخمسة غرامات كوكائين.

وأوضحت الوزارة أنه بالتحقيق مع الشخص اعترف بحيازته المواد المخدرة وترويجها وبيعها لشخص آخر وبدلالته تم إلقاء القبض على الشخص الثاني في محلة العفيف بالمهاجرين وبتحري منزله عثر فيه على كمية 300 غرام من مادة الحشيش المخدر وبعد التدقيق بوضع المقبوض عليهما تبين وجود إذاعتي بحث بحق أحدهما الأولى بجرم استخدام جوال مسروق والثانية بجرم سلب.

وأكدت الوزارة أن التحقيقات ما زالت مستمرة لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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