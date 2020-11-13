الدفاع الروسية: انفجار عبوة ناسفة بدورية للشرطة العسكرية في ريف درعا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية انفجار عبوة ناسفة على مسار تحركات وحدة تابعة للشرطة العسكرية الروسية في بلدة المسيفرة بريف درعا.

وأشار نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في حميميم اللواء ألكسندر غرينكيفيتش في بيان صحفي إلى أن عبوة ناسفة يدوية الصنع زرعها مجهولون انفجرت خلال مرور دورية للشرطة العسكرية الروسية على طريق إزرع سهوة القمح بريف درعا.

وأشار غرينكيفيتش إلى أن “الحادث أدى إلى إلحاق أضرار غير ملموسة بعربة مصفحة من نوع تيغر” مؤكدا عدم وجود أي إصابات بين العسكريين الروس.

ولفت إلى أن كل العسكريين عادوا مع المعدات إلى مواقعهم وأن قيادة مجموعة القوات الروسية في سورية فتحت تحقيقا في الحادث بالتعاون مع الأجهزة السورية المعنية.

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