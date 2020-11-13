استقالة نائب رئيس الأركان الأمريكي

قدم نائب رئيس أركان الجيش الأمريكي ألكسيس روس استقالته من منصبه وفق ما أعلن مصدر في وزارة الدفاع “البنتاغون” اليوم.

ونقلت شبكة سي إن إن عن مسؤول بالوزارة قوله: “روس استقال من منصبه يوم الثلاثاء الماضي لينضم إلى رئيس الأركان السابق جين ستيوارت ومسؤولين كبار في البنتاغون يشرفون على السياسة والاستخبارات”.

ووفق الشبكة الأمريكية فقد أدت فورة التغييرات داخل الوزارة خلال الأيام الأخيرة إلى توتر المسؤولين داخل البنتاغون وأثارت شعوراً متزايداً بالقلق بين العسكريين والمدنيين بشأن ما قد يحدث بعد ذلك.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقال وزير الدفاع مارك إسبر من منصبه في الـ 9 من الشهر الحالي وعين كريستوفر ميلر مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب قائما بأعمال الوزير بعد يومين من خسارته الانتخابات الرئاسية وفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.

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