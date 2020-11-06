الصحة المصرية: تسجيل 14 وفاة و224 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم تسجيل 14 حالة وفاة و224 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 108754 حالة و6343 حالة وفاة.

وأشار مجاهد إلى خروج 100 متعاف من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 100106 حالات حتى اليوم.

طباعة