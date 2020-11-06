فرنسا تسجل أكثر من 60 ألف إصابة يومية بكورونا

سجلت فرنسا اليوم 60486 إصابة جديدة بفيروس كورونا في زيادة قياسية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بعد تسجيل رقم قياسي بلغ 58046 إصابة أمس وذلك من الموجة الثانية لتفشي الفيروس.

ونقلت رويترز عن وزارة الصحة الفرنسية قولها في بيان اليوم أن إجمالي الحالات المؤكدة في فرنسا ارتفع إلى مليون و660 ألفاً تقريباً ووفقاً للوزارة زادت حصيلة الوفيات بسبب كورونا في فرنسا بعد تسجيل 828 حالة جديدة منها 398 في المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و430 في دور المسنين على مدى ثلاثة أيام.

طباعة