“السورية للاتصالات” تفتح مراكزها أيام السبت لتسديد الفواتير

أعلنت الشركة السورية للاتصالات أن مراكزها في المحافظات جاهزة لتسديد الفواتير الهاتفية أيام السبت من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.

وأوضحت الشركة في بيان أن هذه الخطوة تأتي لتخفيف الازدحام عن مراكزها طيلة أيام الأسبوع، مشيرة إلى أن التسديد في دمشق بمراكز النصر وبغداد والجلاء والمزة وفي ريف دمشق في جرمانا وصحنايا وجديدة عرطوز وفي السويداء في مركز السويداء الأول والثاني وصلخد وشهبا.

وأضافت الشركة أن التسديد في طرطوس بمراكز طرطوس واحد واثنين وبانياس وصافيتا والقدموس ودريكيش وفي اللاذقية في مراكز تشرين و8 آذار وفي حمص في مراكز القوتلي والزهراء ووادي الذهب والوعر وفي حماة في مركز الحاضر وأبي الفداء والقصور ومصياف والسقيلبية وسلمية وفي القنيطرة في مركز البعث وفي حلب في مراكز الجميلية والشهباء وحلب الجديدة والأنصاري والحمدانية والسليمانية.

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