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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 21 ربيع الأول 1442 الموافق لـ 07 تشرين الثاني 2020
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مقتل مسلح من ميليشيا "قسد" وإصابة آخرين في ريفي الرقة والحسكة
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