إن بنية النظام الدولي المعنون بتفوق الأقوياء وبسط سيطرتهم ونفوذهم، اقتصادياً وسياسياً وحتى فكرياً، والذين يحرّكون، ويتحكّمون بحركة الأحداث الأكثر تأثيراً في توجيه التطوّرات والمتغيّرات في العالم، هذه البنيّة استطاعت فيها الولايات المتحدة الأمريكية بسط هيمنتها ويدها الطولى قرناً من... المزيد ←