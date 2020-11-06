حملة بايدن: ترامب قد يساق إلى خارج البيت الأبيض إذا رفض الاعتراف بالهزيمة

حذرت حملة المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن من أن الرئيس دونالد ترامب “قد يساق إلى خارج البيت الأبيض” إذا رفض الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات الأميركية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم حملة بايدن أندرو بيتس قوله: “كما قلنا في تموز، الشعب الأميركي سيقرر نتائج هذه الانتخابات، وحكومة الولايات المتحدة قادرة تماماً على مرافقة من يتعدون على ممتلكات الغير إلى خارج البيت الأبيض”.

وكان ترامب رفض في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية في تموز الماضي قبول نتائج الانتخابات ونقل السلطة سلمياً إذا خسر.

يشار إلى أن بايدن يقترب أكثر من الرئاسة الأميركية بعد تقدمه على ترامب في ولايتي بنسلفانيا وجورجيا الرئيسيتين لكن ترامب قال إنه ليس مستعداً للإقرار بالهزيمة وأطلق مزاعم حول وجود عمليات تزوير في الانتخابات لاقت انتقادات واسعة حتى من عدد من أنصاره الجمهوريين.

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