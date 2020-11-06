الصحة: 62 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 59 حالة ووفاة 4 حالات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 59 حالة ووفاة 4 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن بلغت 6102 شفيت منها 2254 وتوفيت 309 حالات.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الجمعة ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٠:

الإصابات:

٢٨ في حمص

١٢ في درعا

٧ في طرطوس

٥ في حلب

٥ في دمشق

٣ في حماة

٢ في اللاذقية

حالات الوفاة:

٢ في حمص

١ في دمشق

١ في اللاذقية

حالات الشفاء:

٨ في حمص

٨ في دمشق

٨ في حلب

٨ في اللاذقية

٨ في ريف دمشق

٧ في درعا

٦ في السويداء

٣ في طرطوس

٣ في حماة

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