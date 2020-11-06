العدوان السعودي يواصل شن غارات على المناطق السكنية في اليمن
واصل طيران العدوان السعودي غاراته على اليمن مستهدفاً مناطق سكنية حدودية ما تسبب بأضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن طيران العدوان شن 8 غارات على مديرية مدغل الجدعان وغارة على مديرية رحبة في مأرب وغارة على منطقة المزاريق بمديرية خب والشعف في الجوف وغارة على منطقة الصوح قبالة نجران.
ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ آذار 2015 مستخدماً مختلف أنواع الأسلحة ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين ودمار هائل في البنى التحتية.
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