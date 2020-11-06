حزب الله يدين التدخل الأمريكي السافر في الشؤون اللبنانية

أدان حزب الله التدخل الأمريكي السافر في الشؤون الداخلية اللبنانية.

وشجب الحزب في بيان له اليوم القرار الذي اتخذته وزارة الخزانة الأميركية بحق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل واصفاً القرار بأنه سياسي صرف وتدخل سافر وفظ في الشؤون الداخلية للبنان، مضيفاً: إن الولايات المتحدة الأميركية راعية الإرهاب والتطرف في العالم وترعى الفساد والفاسدين والدول الديكتاتورية وتؤمن حمايتها ودعمها بكل الوسائل، وبالتالي هي آخر من يحق له الحديث عن مكافحة الفساد.

وأكد البيان أن أمريكا تستخدم قوانينها المحلية بما فيها قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد لبسط هيمنتها ونفوذها على العالم وهي تستخدمها ضد كل دولة أو حزب أو تيار أو شخص حر وشريف لا يخضع لسياساتها ولا ينفذ تعليماتها ولا يوافق على خططها التي تهدف إلى زرع الفتن والتقسيم وخلق الصراعات الداخلية والإقليمية.

ورأى البيان أن هذا القرار بالتحديد يهدف إلى إخضاع فريق سياسي لبناني كبير للشروط والإملاءات الأميركية على لبنان، مشدداً على رفضه القرارت الظالمة والافتراءات.

وكان باسيل أكد في تغريدة له عبر موقع تويتر رداً على إدراج اسمه في قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية إنه اعتاد الظلم وأن هذه العقوبات لا تخيفه.

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