أكثر من 12 مليون إصابة بكورونا في أوروبا

بلغ عدد الإصابات الكلي بفيروس كورونا المستجد في دول القارة الأوروبية أكثر من 12 مليون إصابة حتى الآن وفق تعداد أجرته فرانس برس استناداً إلى أرقام نشرتها السلطات الوطنية الصحية في هذه الدول.

وذكرت وكالة فرانس برس أن أوروبا تعد المنطقة الأكثر تضرراً في العالم من ناحية الإصابات تليها أميركا اللاتينية والكاريبي 11.5 مليون إصابة وآسيا 10.9 ملايين.

وسجل نحو نصف الإصابات في أوروبا في أربع دول هي روسيا بمليون و733440 إصابة وفرنسا مليون و601367 وإسبانيا مليون و306316 حالة والمملكة المتحدة مليون و123197 إصابة.

وصارت أوروبا بؤرة الوباء في الأسابيع الأخيرة كما كانت في آذار ونيسان الماضيين.

ومنذ بداية تشرين الأول تسجل أوروبا أعلى عدد إصابات يومي بين مناطق العالم حيث أحصت الأسبوع الماضي أكثر من 280 ألف إصابة يومياً أي أكثر من نصف إجمالي الإصابات في العالم “525 ألف إصابة يومية في المعدل”.

وتواصل الجائحة التفشي بسرعة إذ سجل ارتفاع بنسبة 17 بالمئة في عدد الحالات في الأيام السبعة الأخيرة في أوروبا مقارنة بالعدد المسجل في الأسبوع السابق.

أما الوفيات فسجلت أوروبا حتى اليوم نحو 300 ألف وفاة.

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