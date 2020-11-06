298 خرقاً جديداً للعدوان السعودي في الحديدة

جددت قوى العدوان السعودي خرقها اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة اليمنية منفذة 298 خرقاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر فى غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بالحديدة قوله إن ” خروقات قوى العدوان شملت 5 غارات لطيران تجسسي مقاتل وتحليق 12 طائرة تجسسية في أجواء الدريهمي والفازة وحيس والجبلية والتحيتا”.

كما شملت الخروقات 36 خرقاً بقصف مدفعي و247 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

طباعة