باباجان: أردوغان قضى على الديمقراطية في تركيا

أكد وزير الاقتصاد التركي السابق وزعيم حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان دمر من خلال ممارساته وتفرده بالسلطة كل مؤسسات الدولة.

وقال باباجان في اجتماع لحزبه في مدينة سيرت شرق تركيا “بعد التعديلات الدستورية التي فرضها أردوغان على الشعب التركي في نيسان استغل الوضع الجديد فسيطر على جميع مؤسسات وأجهزة الدولة وأهمها القضاء واستغل ذلك للتخلص من جميع معارضيه وخاصة في الإعلام”.

وشدد باباجان على أن أردوغان “استفرد بالسلطة وفرض نفسه على الدولة والأمة التركية وهو ما يتناقض مع أبسط معايير الديمقراطية وحقوق الإنسان” مبيناً أنه “من خلال هذه السياسات دمر أردوغان كل مؤسسات الدولة وقد حان الأوان للتخلص من هذا النظام والعودة إلى النظام البرلماني”.

وأكد باباجان “ضرورة التنسيق والتعاون بين جميع أحزاب وقوى المعارضة الديمقراطية لمنع أردوغان من الاستمرار في سياساته الحالية التي أوصلت البلاد إلى طريق مسدود على المستويين الداخلي والخارجي بما في ذلك الأزمة الاقتصادية والمالية الخطيرة التي تضرب البلاد”، مضيفاً: “يبدو واضحاً أن تركيا لم تعد تتحمل أردوغان وسياساته الخطيرة”.

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