إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال عليهم وسط الخليل

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وبحالات اختناق اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم خلال اقتحامها وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة باب الزاوية وسط المدينة وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام نحو الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة أحدهم برصاصة في ساقه والعشرات بحالات اختناق.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق في وقت سابق اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة مناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن شرق نابلس بالضفة الغربية.

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