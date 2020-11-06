عقار إيراني مضاد لكورونا يقترب من الإنتاج الواسع

نجح طبيب إيراني في تصنيع عقار MAB98 المضاد لفيروس كورونا المستجد واختباره على المصابين والحصول على الموافقة العلمية وينتظر ترخيصا للدخول في حيز الإنتاج الصناعي.

وذكرت وكالة أنباء فارس أن اجتماعا عقد اليوم لاستعراض العقبات والمشاكل التنفيذية للحصول على ترخيص وإنتاج العقار بحضور مبتكره الدكتور علي مصطفائي ورئيس جامعة كرمانشاه الطبية ومساعديه في شؤون العلاج والغذاء والدواء والبحوث والتكنولوجيا.

وقال مصطفائي: إن العقار يجتاز المرحلة النهائية من الموافقة وحقق النجاح في المراحل الأولية والعينات المدروسة، لافتا إلى أن النقطة الإيجابية لهذا الدواء أنه عشبي المنشأ ولم يكن له أي مضاعفات أو تأثيرات جانبية لدى المرضى حتى الآن.

ولفت مصطفائي إلى أن استخدام هذا الدواء في المراحل المبكرة من المرض يقدم العلاج بنسبة 100 بالمئة لكنه يستخدم أيضا في المراحل المتقدمة.

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