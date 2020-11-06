الأسير الأخرس ينتصر في معركة الإرادة على الاحتلال

علق الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس إضرابه عن الطعام الذي استمر 103 أيام بعد رضوخ سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمطالبه والإفراج عنه جراء إصراره وتصميمه على مقارعة الاحتلال ومعركة الإرادة والأمعاء الخاوية.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني في بيان له اليوم أنه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بالتزام سلطات الاحتلال بإطلاق سراح الأسير الأخرس يوم الـ 26 من تشرين الثاني الجاري على أن يقضي المدة المتبقية حتى الإفراج عنه بتلقي العلاج في المستشفى.

بدوره شكر الأسير الأخرس الشعب الفلسطيني والمنظمات الحقوقية والفلسطينية والقوى المناصرة للحرية في كل أنحاء العالم التي وقفت إلى جانبه ودعمته خلال فترة الإضراب عن الطعام.

يشار إلى أن الأسير الأخرس 49 عاماً من بلدة سيلة الظهر في جنين أضرب عن الطعام منذ تاريخ اعتقاله في السابع والعشرين من تموز 2020 احتجاجا على انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى في معتقلاته وسط وضع صحي حرج للغاية وخطورة شديدة على حياته ورفض الاحتلال الإفراج عنه رغم تحذيرات منظمات حقوقية وفلسطينية من تدهور حالته الصحية الشديدة ومطالبتها المجتمع الدولي بالتدخل للإفراج عنه.

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