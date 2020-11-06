التجارة الداخلية تدخل على “منتجي 2020” وتدعوهم لحماية منتجاتهم

سامي عيسى

تنفيذاً لتعليمات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قام فريق من مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية في الوزارة برئاسة مدير الحماية شفيق العزب بجولة على أجنحة أقسام المشاركين في معرض (منتجين ٢٠٢٠) في التكية السليمانية بدمشق.

بهدف الاطلاع على منتجات وصناعات المشاركين في المعرض وتعريفهم بضرورة وأهمية تسجيل منتجاتهم و الحصول على العلامة التجارية من قبل المديرية بغرض حمايه سلعهم من التقليد أو سرقة العلامة مستقبلاً، بالإضافة لشرح تبعات وأضرار عدم التسجيل.

وأكد العزب أن الوزارة مستعدة لتقديم جميع التسهيلات اللازمة للمنتجين من قبل القائمين على عمل حماية الملكية بالوزارة للتسجيل في حماية الملكية وا

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