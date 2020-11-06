الكرملين ينفي مزاعم حول احتمال استقالة الرئيس بوتين

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف اليوم ما يشاع في وسائل إعلام غربية عن احتمال تقديم الرئيس فلاديمير بوتين استقالته.

وردا على طلب التعليق على تقارير لوسائل إعلام غربية تفيد بأن بوتين “يعتزم الاستقالة من منصبه جراء المرض أو بسبب طلب الأسرة” قال بيسكوف للصحفيين وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك: “لا يوجد شيء للتعليق عليه هنا .. هذا هراء.. الرئيس بخير وصحته ممتازة”.

وشارك بوتين الأربعاء الماضي في مراسم وضع الزهور على النصب التذكارية الموجودة في الساحة الحمراء وسط العاصمة موسكو.

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