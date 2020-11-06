اليوم في المرحلة الثالثة من الدوري الكروي.. لجماهير الأندية كلمتها على المدرجات

زاهر بدران

تشهد اليوم ملاعبنا الخضراء مباريات من العيار الثقيل ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الكروي الممتاز, حيث ستكون هذه المرحلة أكثر سخونة في أجواء ماطرة وباردة نسبياً ، ويبقى عنوان المرحلة الثالثة التي سيتوقف بعدها الدوري في أول توقف له من أجل معسكر المنتخب الوطني الأول في الإمارات ، و لخوض مباراتين مع أوزبكستان والأردن( معركة الجماهير على المدرجات) حيث ستشهد تحدياً كبيراً بين الفرق, ولعل المباراة الأهم في توقيتها ومكانها الذي سيكون شاهداً عليها بعد أعوام طويلة ملعب الحمدانية في حلب في أقوى ” ديربي ” محلي يجمع قطبي الكرة الحلبية الحرية والاتحاد, معلناً بذلك عودة الحياة من جديد إلى ملعب الحمدانية ، فالاتحاد مطالب بتحقيق الفوز ومصالحة جمهوره بعد خساراتين متتاليتين، وفريق الحرية أيضاً يسعى لتحقيق الفوز الأول بين جماهيره . ففي الوقت الذي تستعد فيه جماهير حلب الرياضية بفارغ الصبر لافتتاح أبواب ملعب الحمدانية الذي سيشهد مباراة الحرية والاتحاد فإن لقاء الوحدة والوثبة سيكون بلا جمهور نتيجة العقوبة الاتحادية التي طالت جمهور الوحدة، لكن يتوقع للقاء أن يكون قوياً وفيه الكثير من التحدي ولاسيما أنهما يشتركان في المركز وعدد النقاط ، فراس خليل- مساعد مدرب الوثبة أكد لـ«تشرين» أن فريقه جاهز لهذه المواجهة الصعبة رغم قوة فريق الوحدة المتخم بالنجوم، أما الكابتن غسان معتوق مدرب الوحدة فقال:

مباراتنا مع الوثبة ستكون مباراة التعويض لنقاط كان يجب ألا تضيع منا في مباراة الشرطة ضمن المرحلة الماضية.

وتابع معتوق حديثه معلقاً على تغيير جدول النقل التلفزيوني من مباراة الكرامة والجيش بقوله: نحن أخذنا أمر تغيير جدول النقل من مباراة الكرامة و الجيش لمباراة الوحدة و الوثبة ( بالرغم من العقوبة الاتحادية) بحسن نيّة و اعتبرنا الأمر متعلقاً بقدرات فنية و صعوبات الطقس وراء هذا التغيير، بالرغم من أنها ستحرم عشرات ٱلاف المغتربين من مشاهدة مباراة كبيرة على شاشة التلفزيون الوطني.

ويبقى لقاء الوحدة بطل الكأس وفريق الوثبة وصيف الدوري مهماً للفريقين ، ففريق الوحدة يريدها تعويضاً لتعادله الخاسر مع الشرطة ،وأيضا نفس الحال بالنسبة الوثبة الذي كان تعادله مع الحرية بحمص كالخسارة.

وفي حمص يشهد ملعب الباسل الموعود بحضور جماهيري كبير قد يكون قياسياً لقاء قمة بين الكرامة والجيش وهي مباراة قوية وصعبة على الفريقين ، ويبدو أن المدرب أحمد عزام في امتحان صعب لايحسد عليه أمام جمهور كبير سيحضر المباراة بعد قرار عدم نقلها تلفزيونياً لأسباب فنية ، ولكنه بدا واثقاً من الفوز بقوله: اللقاء لن يكون صعباً ونحن تحضرنا جيداً لكسب الرهان والفوز بالنقاط كاملة، وكذلك الجيش أيضاً يسعى للاستمرار في رحلة الفوز، كما يستضيف الفتوة في دمشق بطل الدوري المتصدر الحالي تشرين الذي سيحاول تعزيز صدارته من بوابة الفتوة الجريح إلا إذا كانت هناك مفاجآت.

و في اللاذقية يستقبل فريق حطين فريق جبلة متسلحاً بخبرة مدربه ولاعبيه وبمعنويات عالية بعد فوزه في المرحلة السابقة، ولكن الخوف من أن يقف في وجه طموحه مدرب جبلة الشمالي ولاعبوه الذين يريدون تغيير الموسم الماضي نحو الأفضل.

وفي ملعب حماة البلدي يستقبل الطليعة ضيف الدوري الحرجلة الذي لم يدخل إلى الآن في أجواء الدوري والفريقان مطالبان بالفوز، ومدرب فريق الحرجلة فجر إبراهيم أمام الاختبار الثالث له أمام الطليعة فهل سينجح باجتيازه بأمان؟

وفي طرطوس يلعب الساحل مع الشرطة وطموح الفريقان دائماً المراكز المريحة بعيداً عن القمة والهبوط .

المباراة صعبة على الفريقين ويصعب التكهن بنتيجتها.

لاشك في أن فريقي الشرطة والساحل خلال الجولتين اللتين انقضتا لم يحققا فيها أي فوز، فالشرطة تعادل مرتين والساحل خسر مرتين ومباراة اليوم تعد مفصلية لدخول الفريقين في أجواء الدوري.

الشرطة بدأ مشواره في هذا الدوري بالتعادل مع الفتوة بهدف لمثله ومع جاره الوحدة بهدفين لمثلهما فهو عاد للمباراة بعد أن كان متأخراً بهدفين مع منتصف الشوط الثاني وكان بإمكانه بعد إدراكه التعادل تحقيق هدف الفوز لكن التسرع وعدم التوفيق للمهاجمين حالا دون ذلك، ومن المعروف عن نادي الشرطة أنه خصم عنيد لكنه لم يتمكن من الوصول للمربع الذهبي وبقي في مراكز وسط الترتيب، لكن هل سيبقى حال هذا الفريق على ما هو عليه أم سيكون له كلام آخر؟

بدوره، فريق الساحل لم يتمكن حتى الآن من تحقيق أي نقطة لكنه يعدّ لقاء الشرطة مباراة مفصلية لتغيير مساره نحو الأفضل، وفي حال فاز سيعطي ذلك حافزاً لإكمال هذا المشوار في الجولات القادمة.

الساحل خسر أمام الوثبة بهدفين لهدف وأمام تشرين بالثلاثة ومدربه فراس معسعس أكد أن مباراة فريقه أمام الشرطة مفصلية و صعبة ولا تقبل القسمة, متمنياً التوفيق في ها لفريقه حتى يعيد البسمة والأمل لجماهير الساحل ومطالباً لاعبيه بنقل تصميمهم وإرادتهم إلى أرض الملعب وتحقيق نتيجة إيجابية.

يشار إلى أن كلاً من تشرين والجيش والكرامة يتصدر الترتيب بـ 6 نقاط يليهم الوحدة والوثبة وجبلة بـ 4 نقاط وحطين بـ 3 نقاط والشرطة بنقطتين والفتوة والحرية والطليعة بنقطة واحدة والاتحاد والساحل وحرجلة من دون نقاط.

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