عودة الكهرباء إلى ٧٠٪ من محافظة دمشق .. وفي ريف دمشق للأحمال الاستراتيجية

نور قاسم

كشف مدير الشركة العامة لكهرباء دمشق_ هيثم الميلع ل(تشرين) أن الكهرباء عادت إلى محافظة دمشق بنسبة ٧٠٪، وبقي فقط نحو أربع محطات لم يعد إليها التيار بَعد، منوهاً بأنه سيعود الوصل بشكل تدريجي خلال ساعات النهار القادمة، و لا يمكن أخذ الأحمال بشكل كامل دفعة واحدة لكي لا يؤدي إلى انقطاع ثانٍ.

وعن سبب العطل العام أوضح أنه يتم تحليله الآن من الشبكات.

ومن جانبه مدير الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق _خلدون حدى أشار إلى عودة الكهرباء إلى الأحمال الاستراتيجية في الريف أي المطاحن، المشافي والمطارات، وأنه لا يمكن تحديد موعد دقيق لعودة الكهرباء في عموم ريف دمشق، وإنما بشكل تدريجي ولغاية المساء ستعود الكهرباء إلى عموم ريف دمشق.

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