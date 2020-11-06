كاريكاتير..

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الجمعة 20 ربيع الأول 1442 الموافق لـ 06 تشرين الثاني 2020
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الأخبار
الكرملين ينفي مزاعم حول احتمال استقالة الرئيس بوتين
الأسير الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام والاحتلال يرفض الإفراج عنه
موسكو: "تسميم" نافالني عرض مسرحي لفرض عقوبات على روسيا
الدفاع الروسية تنفي مزاعم قصف الطيران السوري والروسي أهدافاً مدنية في إدلب
الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين في الضفة
ناريشكين يؤكد امتلاك موسكو معلومات حول نقل إرهابيين من سورية إلى قره باغ
شبكات تلفزيونية أمريكية تقطع كلمة ترامب لتضمنها "سيلاً من الأكاذيب"
مئات المستوطنين يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية
الجعفري: سورية ملتزمة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإغلاق الملف بشكل نهائي وإخراجه من دائرة الألاعيب السياسية والتضليل الإعلامي
الأرجنتين تحيي ذكرى مرور 200 عام على رفع علمها على جزر مالفيناس المحتلة من قبل بريطانيا