وزير الكهرباء لـ(تشرين): الساعة 12 ظهراً تعود الكهرباء إلى عموم سورية

وليد الزعبي

أوضح وزير الكهرباء _المهندس غسان الزامل ل(تشرين) أنه عند الساعة السابعة وثماني دقائق من صباح هذا اليوم الجمعة حدث فصل عام للتيار الكهربائي عن مختلف أرجاء سورية، وذلك نتيجة حدوث عطل على إحدى مجموعات التوليد تسبب بدوره بخروج متتابع لمجموعات التوليد، وتالياً انقطاع الكهرباء عن المحافظات جميعها، وأشار الزامل إلى أنه يجري حالياً تحليل بيانات الحمايات وتحديد ماهية العطل وسببه، فيما تجري بالتوازي أعمال الإصلاح تباعاً لإعادة الوضع إلى طبيعته، حيث تم حتى اللحظة إعادة التيار بنسبة 60% ومتوقع عند الساعة 12 من ظهر هذا اليوم الانتهاء من كامل أعمال الإصلاح وإعادة الوضع إلى ماكان عليه بإعادة التيار الكهربائي إلى كل محافظات القطر.

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