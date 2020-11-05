دراسة: انتشار “كورونا” سببه السلوك البشري

توصل باحثون من جامعة تكساس الأمريكية الى أن الطقس ليس له تأثير على انتشار فيروس كورونا حيث إن التغيرات في درجة الحرارة والرطوبة مسؤولة عن ثلاثة بالمئة فقط من انتقال الفيروس.

ونقلت صحيفة ديلي ميلي البريطانية عن الباحثين قولهم: إن التحولات السلوكية التي تحدث خلال المواسم مثل السفر والوقت الذي نقضيه بعيداً عن المنزل هي المسؤولة عما يصل إلى 60 بالمئة من انتشار المرض، مشيرين إلى أن درجات الحرارة الأكثر دفئا والبرودة ليس لها تأثير وأن سبب انتقال الفيروس إلى هذا الحد يرجع بالكامل تقريباً إلى السلوك البشري.

وقال ديف نيوجي الأستاذ في مدرسة جاكسون لعلوم الأرض: إن تأثير الطقس منخفض وللأسباب الأخرى مثل التنقل تأثير أكبر من الطقس.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في وقت سابق أن الفيروس يمكن أن ينتقل في أي نوع من الأحوال الجوية ولا يوجد سبب للاعتقاد بأن الطقس البارد قد يقتله.

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