الصحة: 76 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 52 حالة ووفاة 4 حالات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 52 حالة ووفاة 4 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن بلغت 6040 شفيت منها 2195 وتوفيت 305 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الخميس ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٠:

الإصابات:

٣٤ في حمص

١٦ في طرطوس

٨ في ريف دمشق

٨ في حلب

٦ في حماة

٤ في اللاذقية

حالات الوفاة:

٢ في حمص

٢ في دمشق

حالات الشفاء:

٩ في دمشق

٨ في حمص

٧ في حلب

٧ في ريف دمشق

٦ في اللاذقية

٥ في درعا

٥ في حماة

٥ في السويداء

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