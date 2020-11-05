لافروف يدعو نظيره الألماني إلى الكف عن تسييس قضية نافالني

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الألماني هايكو ماس إلى الكف عن تسييس قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني لأنها تضر بالعلاقات الثنائية.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان إن لافروف أكد خلال اتصال هاتفي مع ماس اليوم على الطبيعة غير المقبولة لموقف برلين لأنها ترفض الوفاء بالتزاماتها الدولية الناشئة عن الاتفاقية الأوروبية لعام 1959 بشأن المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية والالتزامات بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، مضيفة: إنه تم الإعراب عن الأمل في أن تمتنع الحكومة الألمانية عن المزيد من التسييس المصطنع لهذا الوضع الذي يضر بشكل خطير بالعلاقات الروسية الألمانية.

وكان نافالني زعم في وقت سابق بأنه تعرض للتسميم وأن عناصر من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أو جهاز الاستخبارات الخارجية فقط هم من كانوا قادرين على تسميمه وشاركت ألمانيا في هذه المزاعم بينما أكدت روسيا مراراً أن قضية نافالني مجرد ذريعة لفرض عقوبات عليها وأنه تم إعدادها منذ فترة طويلة.

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