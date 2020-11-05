أرمينيا تعتقل إرهابيين اثنين من مرتزقة النظام التركي في قره باغ

أعلنت لجنة التحقيق في جمهورية أرمينيا عن اعتقال إرهابيين اثنين من المرتزقة الذين جلبهم النظام التركي للقتال مع أذربيجان بالنزاع المسلح في قره باغ.

وقال رافائيل فاردانيان رئيس إدارة السجون في أرمينيا في تصريح نقله موقع روسيا اليوم: في الوقت الحالي لدينا اثنان من المرتزقة وهما سوريان وتم استجوابهما.

وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أعلن مؤخراً أن هناك أدلة قاطعة جديدة على قيام النظام التركي بتجنيد ونقل مرتزقة من سورية إلى أذربيجان للمشاركة في المعارك بإقليم قره باغ، موضحاً أن الأدلة تشير إلى وجود شبكة إجرامية دولية ولا يمكن أن يستمر الكشف عنها دون عواقب.

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