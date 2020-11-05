اتساع هامش تفوق بايدن على ترامب في ولاية نيفادا الحاسمة

اتسع هامش تفوق مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في ولاية نيفادا الحاسمة إلى 12 ألف صوت.

وأوضحت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية أن هذه النتيجة جاءت بعد فرز أصوات إضافية في مقاطعة كلارك بالولاية التي تمتلك ستة أصوات من المجمع الانتخابي والتي ستكون كافية للمرشح الديمقراطي للفوز بالانتخابات إذا ما تمكن من حسمها فى نهاية المطاف على اعتبار أنه حسم بالفعل ولايات أريزونا وميشيغان وويسكونسن.

إلى ذلك أعلنت ولاية ميشيغان في نتائج أولية عن فوز بايدن بنسبة 50.60 بالمئة مقابل حصول ترامب على 48.47 بالمئة بعد فرز 99 بالمئة من الأصوات.

من جهة أخرى رفضت قاضية أمريكية دعوى رفعتها حملة ترامب لوقف إحصاء الأصوات بولاية ميشيغان.

وأصدرت القاضية سينثيا ستيفنز بمحكمة الدعاوى في الولاية الحكم شفهياً خلال جلسة اليوم وقالت إنها تعتزم إصدار حكم مكتوب غداً.

إلى ذلك رأت صحيفة لوسوار البلجيكية أن ترامب سيستمر في “تعميق الانقسام الخطر وتجييره لمصلحته وسيظل يطارد أمريكا والعالم” سواء فاز بولاية ثانية أم لا.

وأوضحت الصحيفة في مقالها الافتتاحي اليوم أن مجريات الانتخابات الأمريكية الحالية تشير إلى أن ترامب رغم كذبه وعنصريته وممارساته نجح في استقطاب عدد من الأمريكيين الذين ظلوا متمسكين به حتى ولو لم يكن هو الرئيس القادم لبلادهم وأن ترامب يسعى لضمان إعادة انتخابه ولو على حساب المؤسسات والقوانين والقيم الديمقراطية.

ولفتت الصحيفة إلى ما وصفته بـ “ضعف الديمقراطيين” الذين “عجزوا عن رأب الصدع العميق بين مواطني بلادهم”.

واختتمت لوسوار افتتاحيتها “برسم صورة قاتمة لأمريكا المستقبل، فلو فاز ترامب فهو سيستمر في تعميق الانقسام الخطر وتجييره لمصلحته أما منافسه بايدن حتى لو فاز فلن يكون قادراً على لم شمل الأمريكيين لعدم توفر قوة داعمة كافية أو مشروع حقيقي لدى معسكره”.

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