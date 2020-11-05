حصيلة قياسية جديدة للإصابات بكورونا في فرنسا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل حصيلة قياسية جديدة للإصابات بفيروس كورونا تجازوت 58 ألف حالة.

ونقلت رويترز عن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران قوله في مؤتمر صحفي مشترك مع مدير عام الصحة الفرنسية جيروم سالومون إنه تم تسجيل 58046 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية في فرنسا، مشيراً إلى أن بلاده تشهد موجة ثانية عنيفة من تفشي وباء كورونا.

من جانبه قال سالومون إن الوباء ينتشر بسرعة والوضع الصحي خطير جداً.

وكانت السلطات الفرنسية أعلنت أواخر الشهر الماضي إعادة فرض حجر صحي كامل في فرنسا لغاية الأول من كانون الأول المقبل لكبح تفشي الفيروس في البلاد مع تسارع وتيرة الإصابات واقتراب المستشفيات والمرافق الصحية من حالة العجز عن استيعاب المزيد من المصابين في حالة صحية حرجة.

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