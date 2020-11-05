وفاة طفل في مخيم الهول الذي تسيطر عليه ميليشيا “قسد” بالحسكة بسبب عدم وجود رعاية صحية وسرقة الأدوية

توفي طفل نتيجة نقص الرعاية الصحية في مخيم الهول الذي تسيطر عليه ميليشيا “قسد” المدعومة أمريكيا بريف الحسكة الشرقي.

وأفاد مراسل سانا نقلا عن مصادر أهلية بأن نقص الرعاية الصحية في مخيم الهول تسبب بوفاة طفل فيه حيث يشهد المخيم حالة تدهور مستمر بأوضاع القاطنين فيه ونقصا حادا في المياه والمواد الغذائية والأدوية.

ويشهد مخيم الهول حالات وفاة متكررة بين قاطنيه وخاصة الأطفال حيث توفيت أمس الأول طفلة نتيجة نقص الأدوية والرعاية الصحية.

ويعيش المحتجزون في مخيم الهول وغالبيتهم من النساء والأطفال أوضاعا كارثية على المستويات كافة تحاكي ظروف قاطني مخيم الركبان في منطقة التنف الذي تسيطر عليه مجموعات إرهابية مدعومة من قوات الاحتلال الأمريكية حيث تنتشر في المخيمين الأمراض والأوبئة جراء نقص الرعاية الصحية والمواد الغذائية ناهيك عن انتشار الجريمة من قتل وخطف وسلب فيهما.

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