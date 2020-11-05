الرئيس الصيني يعلن تدابير جديدة لتوسيع الانفتاح الشامل في بلاده

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ عن تدابير جديدة لتوسيع الانفتاح الاقتصادي الشامل في بلاده، داعياً جميع الدول إلى الالتزام بالانفتاح المتبادل الذي يتميز بالمنافع والمسؤوليات على نحو مشترك.

ونقلت وكالة شينخوا عن الرئيس شي قوله أمس في كلمة عبر الفيديو خلال افتتاح فعاليات معرض الصين الدولي الثالث للواردات في مدينة شنغهاي.. أن بلاده ستواصل الاستفادة من الدور الرائد لمناطق التجارة الحرة التجريبية في توجيه الانفتاح وستظل منفتحة على نطاق أوسع في مجالات مثل الاقتصاد الرقمي والانترنت كما ستعمل على تعميق الإصلاح والابتكار في تحرير التجارة والاستثمار وتسهيلهما وإجراء ابتكارات مؤسسية لدعم اقتصاد مفتوح بمعايير أعلى.

ولفت شي إلى أن الصين ستواصل دعم الشركات من جميع أنحاء العالم في استكشاف فرص الأعمال في البلاد وستشجع التجارة الإلكترونية عبر الحدود وغيرها من أشكال ونماذج الأعمال الجديدة على النمو بشكل أسرع لتدعيم محركات جديدة للتجارة الخارجية.

وأوضح شي أن بلاده ستعزز حماية الملكية الفكرية وستحمي الحقوق والمصالح القانونية للمستثمرين الأجانب بشكل أفضل وتواصل تعميق التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف والإقليمي معربا عن استعداد بلاده لتوقيع اتفاقيات تجارة حرة عالية المستوى مع المزيد من الدول حول العالم.

وقال شي: من غير الحكمة السعي وراء الهيمنة من جانب واحد أو اختيار الإضرار بمصالح الآخرين ما يقلل من مصالح الفرد الخاصة، لافتاً إلى أن الدول الكبرى يجب أن تكون قدوة يحتذى بها وأن الاقتصادات الرئيسية تحتاج إلى العمل وفقاً لمبادئ سليمة وينبغي أن تلعب الدول النامية دورا نشطا في تعزيز الانفتاح وتقاسم المسؤوليات.

ودعا شي جميع الدول إلى حماية النظام التجاري متعدد الأطراف وتحسين قواعد الحوكمة الاقتصادية العالمية وبناء اقتصاد عالمي مفتوح مشيراً إلى أن جائحة فيروس كورونا تذكير واضح بأن جميع الدول تعيش في مجتمع مصيره مشترك ولا أحد يستطيع البقاء محصنا وسط أزمة كبيرة.

وتستمر الدورة الثالثة من فعاليات المعرض حتى العاشر من الشهر الجاري وتعرض خلاله عشرات المنتجات من أكثر من 10 دول عربية ويضم ست مناطق عرض خاصة بكل من تجارة الخدمات والسيارات والمعدات التقنية والسلع الاستهلاكية والمعدات الطبية والأدوية والرعاية الصحية والمنتجات الغذائية والزراعية.

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