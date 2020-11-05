القيادات المسؤولة مطمئنة

عبد القادر كويفاتيه

اطمأنت القيادات المسؤولة عن سلامة الإعداد لافتتاح ملعب الحمدانية الكروي الذي يتسع لـ١٥ ألف متفرج وإقامة

مباراة الديربي الحلبي والتي تجمع الحرية والاتحاد في الأسبوع الثالث من دوري المحترفين لكرة القدم.

ولهذه الغاية التقى السيدان عبد المنعم رياض- عضو فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي و أحمد مازن بيرم- رئيس تنفيذية حلب, رجال الإعلام الرياضي وأكدوا خلال الاجتماع انتهاء التحضيرات الرسمية للافتتاح الذي يتناسب مع مكانة مدينة حلب الرياضية.

ووجها الجميع وجماهير حلب والناديين لتقديم مباراة جيدة.

وأشار البيرم لـ«تشرين» إلى عمل اللجان المساعدة في الناديين وتفانيها ونيتها الجادة لإخراج المباراة بشكل مميز.

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