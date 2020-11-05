تصاعد الرفض العراقي للانتهاكات الأمريكية

تقرير – زكية الخولي

من دون أي رادع, تواصل الولايات المتحدة انتهاك سيادة العراق وخرق أجوائه, وارتكاب الجرائم بحق العراقيين.

وفي أحدث الانتهاكات الأمريكية للأجواء العراقية, أكدت هيئة الحشد الشعبي العراقي أن طائرة مسيرة وراء استهداف الأنبوب الغازي ومقر الحشد في محافظة المثنى، ما أسفر عن إصابة 7 من مقاتلي الحشد بجروح متفاوتة, فضلاً عن إصابة عدد من المدنيين العزّل بينهم أطفال, خرق جديد دعمته واشنطن بوضع فرقة «الرد السريع» إحدى قوات النخبة العراقية، وتتبع لوزارة الداخلية، على ما يسمى «القائمة السوداء» , قرار علقت عليه لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية بقولها: «إن القرار الأمريكي الإرهابي أمر مستهجن وهو تطاول وغطرسة غير مقبولة, وعلى الحكومة الأمريكية ألا تتدخل في شؤوننا, وليس لديها الحق في توجيه الاتهامات والتوصيف«.

برلمانيون عراقيون أكدوا ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأمريكية من العراق, حيث أكد تحالف «الفتح»أن الخروقات الأمريكية للأجواء العراقية واستهداف مقار الحشد الشعبي مسلسل طال وربما يطول ما لم تضع الحكومة العراقية حداً له, داعياً إلى إقامة دعاوى دولية في الأمم المتحدة ضد أمريكا, وتدويل قضية استمرار الخرق الأمريكي للأجواء العراقية واستهداف مقار الحشد, مضيفاً: موقفنا ثابت من رفض الانتهاكات الأمريكية جواً وبراً, وسنعمل على انسحاب القوات الأميركية, وإنهاء سلسلة الخروقات للأجواء العراقية

كتلة «صادقون» أكدت أن أمريكا خرقت المواثيق والمعاهدات مع الحكومة العراقية بما فيها الاتفاقيات التي تتواجد بموجبها داخل العراق، بعد انتهاكها لسيادة وأجواء البلاد واستهدافها الحشد الشعبي ومقرات المقاومة عموماً, وشددت على ضرورة إخراج القوات الأمريكية من العراق، وأن ملف إخراج تلك القوات مازال قائماً.

خبراء أمنيون حذروا من استمرار الدعم الأمريكي لإرهابيي تنظيم « داعش» في المناطق الغربية وقرب الشريط الحدودي، واستهداف القطعات الأمنية وخاصة معسكرات الحشد الشعبي بالطائرات المسيرة، مؤكدين أن عشرات الطلعات الجوية تسجل يومياً للجانب الأمريكي .

وقال الخبراء : يجمع العراقيون على تشريع قانون يُلزم القوات الأمريكية والأجنبية عموماً كافة بالخروج من العراق, وهذا ما يستلزم حراكاً وقراراً عراقياً قوياً, يحقق للعراق حفظ سيادته, وعدم انتهاكها من أي قوات أجنبية، خصوصاً القوات الأمريكية التي اتسعت مساحة تواجدها جواً وبراً في الكثير من مناطق العراق.

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