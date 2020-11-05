وقفة احتجاجية بالقامشلي استنكاراً لاستيلاء ميليشيا “قسد” على المدارس وإغلاقها

نفذت الكوادر الإدارية والتعليمية بمشاركة طلبة وتلاميذ مدينة القامشلي وقفة احتجاجية أمام المجمع التربوي تنديدا باستيلاء ميليشيا “قسد” على المدارس بالقوة وإغلاقها وحرمان الطلاب من التعليم وتحويل بعضها إلى مقرات لها.

وطالب المشاركون في الوقفة بضرورة تدخل الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية لوقف ممارسات ميليشيا “قسد” المدعومة من قبل قوات الاحتلال الأمريكي والتي تهدد مستقبل أبناء المحافظة من الطلاب والتلاميذ مؤكدين ضرورة افتتاح المدارس وتدريس المناهج المعتمدة من قبل وزارة التربية السورية.

ورفع الطلبة والتلاميذ لافتات تطالب بفتح مدارسهم وعدم حرمانهم من حقهم في التعليم ورفض ممارسات ميليشيا “قسد” ومخططاتها الانفصالية.

وأشارت الكوادر الإدارية والتعليمية في تصريحات لمراسلة سانا إلى أن ممارسات ميليشيا “قسد” جريمة يجب أن تعاقب عليها كونها تحرم آلاف الأطفال من التعليم وتؤثر بشكل مباشر على استقرار العملية التعليمية وتؤدي إلى تدني مستوى التعليم.من جهتهم لفت عدد من الطلبة والتلاميذ إلى أن استيلاء ميليشيا “قسد” على المدارس تسبب بفرض واقع تعليمي صعب ضمن المدارس الحكومية وما تعانيه من ازدحام في الشعبة الصفية الواحدة مطالبين بضرورة وقف هذه الممارسات وترك المدارس وتسليمها لمديرية التربية كي يتسنى لهم العودة إلى مقاعد الدراسة.

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