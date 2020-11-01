العراق.. ضبط مخبأ أسلحة للإرهابيين في الأنبار

ضبطت قوة من مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم مخبأ أسلحة للإرهابيين في منطقة نهر الحلوة بمحافظة الأنبار غرب العراق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن المديرية قولها في بيان إن “الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة والفوج الرابع لواء المشاة تمكنت من الوصول إلى مخبأ يضم كمية كبيرة من الأسلحة في منطقة نهر الحلوة في قضاء الثرثار بمحافظة الأنبار وضبطت أعداداً كبيرة من الصواريخ المضادة للطائرات وقذائف مضادة للدروع وقذائف هاون وصواريخ قاذفات محمولة ومخازن عتاد متنوعة الاستخدامات” لافتاً إلى أن مفارز هندسة الفرقة قامت برفع المواد وتفجيرها.

وتواصل القوات العراقية عملياتها الأمنية لملاحقة والقضاء على فلول إرهابيي “داعش” في مختلف الأماكن العراقية.

طباعة